Hataları Telafi Etmek Kaç Para?

Galibiyet inşallah İslâm’ın ve müslümanlarındır. Mümine yeis yoktur. Zaten, bizlere emredilen de havf ve reca arasında olmaktır. Taberânî’den rivayetle Peygamber-i Zîşan efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Şam münafıklarının, Şam müminlerine üstün gelmesi haramdır. Onlar ancak öfke ve keder içinde öleceklerdir.’ (Taberânî, Mu’cemül-Kebîr, 4/209)

Konektikıt Günlüğü / Aydoğan K

“Atom bombasının babası” olarak tanınan Robert Oppenheimer, “Hatalarını düzeltmesi 10 yıl süren bir adam, mükemmel bir adamdır.” demişti. Muhtemelen bu sözü, Nagazaki ve Hiroşima’da 210 bin kişinin anında ölümüne, milyonlarcasının da zamanla ölümüne sebep olmasından ötürü, gecenin bir yarısı dinlediği Neşet Ertaş’a eşlik ederken, vicdanını rahatlatmak için söylemiş olmalı… Kendim ettim, kendim buldum / Gül gibi sararıp soldum.

Oppenheimer’ın niye bu lafı ettiğini unutup, cümledeki “telafi” olgusuna yoğunlaşarak yürüyelim. Biz şehir insanlarının meşhur “Emekli olunca bırakacağım bu işleri. Bir köye gidip yerleşeceğim. Organik tavuk yetiştireceğim.” hayali de bir tür “telafi” tedavisidir. Kaçırdığımız fırsatların, ıskaladığımız hayatın, aslında yapmak isteyip de asla yapamadığımız (=cesaret edemediğimiz) “doğru” bir şeyi nihayet gerçekleştirme arzusudur. Yani, “hatalarımızı düzeltmek için 10 yıl”ın yeterli olacağını düşünmek.

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Ocak 2017 sayısında.