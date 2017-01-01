Osmanlı kaynaklarında Özdemiroğlu, İran kaynaklarında "Adı Yaman" diye geçen paşa, 1583 yılında padişahın emriyle Safevî cephesinden ayrılarak Kırım'a geçer. Burada padişahın emriyle Kırım Hanı Mehmet Giray'ı tahtından indirip yerine İstanbul'un müttefiki İslâm Giray'ı tahta oturttu. Buradan İstanbul'a geldiğinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Portre / Ali Muhsin Türkoğlu

Türk tarihinde kaht-ı ricâllerin yaşandığı devirler olmuştur. Tedbirsizliklerimiz, geniş zamanlarda dar zamanlara hazırlanmamak, mağrurlaşma ve kibre kapılma zamanlarımız, birçok âfetle beraber kaht-ı ricâle düşmemize neden olmuştur. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın hayatı, kaht-ı ricâl meselesini en can yakıcı biçimde duyuran örneklerden biridir.

1527 yılında doğan Özdemiroğlu Osman Paşa, 1578’e yani 51 yaşına kadar birçok benzerini okuyabileceğimiz Osmanlı bürokratının hikâyesine sahiptir. Ömrünün son yedi yılı ise paşayı veziriazamlığa taşıyacak birçok hadiseyi içinde barındırır. 1585 yılında ahirete intikâl ettiğinde İran üzerine sefer hâlindedir. Onun başarıları, dirayet ve metanet gösterildiğinde büyük işlerin başarılabileceğinin en önemli kanıtlarından biridir.

…

Yazının devamı; Mostar Dergisi Ocak 2017 sayısında.