Bıçak Getirin Hollanda Danası Keseceğim!

Sen, onların dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: “Allah’ın yolu asıl doğru yoldur.” (Bakara, 3/120)

Karışık Pide / Şule Beyaz

Biz bizeyiz, itiraf etmekten çekinmeyelim: Sevgimiz de öfkemiz de saman alevi. Bugün sevdiğimizden yarın nefret ediyoruz. Bugün öldürmek istediğimizi, yarın yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün yerin dibine soktuğumuzu, yarın göklere çıkarıyoruz. Acı ama gerçek. Bazı şeyleri kabullenmek zor ama bir şarkıda da dendiği gibi “yaşamaya mecbursun.”

Hollanda ile yaşadığımız diplomatik skandaldan sonra, bir grup genç, protesto amacıyla portakal sıkıp suyunu içti. İçsinler tabii, C vitamini deposudur. Gerçi yeseler daha iyiydi, liflerindedir asıl vitamin. Ellerinde “Portakal orada kal!” dövizleri de taşıyan bu iyi niyetli ama zayıf argümanlı arkadaşlardan, daha klas hamleler bekleme hakkımı saklı tutuyorum. Haklıyken komik duruma düşmek, beni daha fazla incitiyor çünkü. Hollanda’nın portakalı meşhur değildir mesela. O portakal meselesi başka yerden geliyor, deyip meseleyi fazla uzatmayayım.

Protestocu arkadaşların, “Avuç içi kadar ve gözümüzde portakal kabuğu kadar kıymeti olmayan Hollanda…” diye devam eden basın açıklamalarındaki sözlerin samimiyetine inanıyorum. Kişi başına milli geliri 45 bin dolar olan, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip ve ihracatta dünya 10.’su olan Hollanda’ya yerleşmek gibi bir fırsatları olursa, umarım yine “gözlerinde portakal kabuğu kadar kıymeti olmaz.”

…

Yazının devamı; Mostar Dergisi Nisan 2017 sayısında.