Anadolu’nun Kapılarını Türklere Açan Savaş Malazgirt

26 Ağustos 1071 Cuma günü, Halife Kaim-Biemrillâh’a bağlı tüm İslâm ülkelerinde, yine Halife’nin emriyle, müslümanları tek bir ulu mefkûre etrafında birleştiren aynı hutbe okunuyordu: “Allah’ım! İslâm sancağını yükselt ve İslâm’a yardım et. Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle onu mahvet! Sana itaat ve kulluk için canlarını feda edip, kanlarını esirgemeyen mücahitlerini kuvvetlendirerek yurtlarını emniyet ve zaferle doldur. Yardım ve inâyetini İslâm ordularından esirgeme."

Parşömen / Ömer Kara

1070 yılında, Alparslan’ın komutasındaki Selçuklu birlikleri, bugün Muş’un bir ilçesi olan Malazgirt’te, Manzikert ve Erciş kalelerini ilhak ettiler. Daha sonra güneye inerek Diyarbakır’ı ele geçirdiler ve hemen peşi sıra, halen Bizans idaresindeki Urfa üzerine yürüdüler. Ancak Urfa kuşatması başarısız oldu. Ne var ki Alparslan, Afşin Bey’le birliklerini de ordusuna kabul ederek, tek bir hamlede Halep’i aldı ve birliklerinin moralini düzeltti.

Sultan Alparslan, Halep’te konaklarken, Akıncı beylerine Bizans şehirlerine akınlar düzenlemeleri emrini verdi. Bu sırada alınan ganimet de beylere kalacaktı. İşte bu günlerde, Türk akınlarından ve son gelen Türk ordusundan çaresiz kalan Doğu Romalılar, tahta, ünlü komutan Romanos Diogenes’i çıkardılar. Teşkilatçı yapısına güvendikleri Romanos Diogenes, büyük bir ordu kurup 13 Mart 1071’de Konstantinopolis’ten ayrıldı. Ordunun mevcudu, klasik tarihlerde 200 bin olarak geçer ancak, 12. yüzyılda yaşamış Ermeni tarihçi Edessalı Matta, bu muazzam ordunun mevcudunun bir milyon olduğunu ısrarla vurgular. Selçuklu birliklerinin sayısı ise çeşitli rivayetlere göre 30 bin ila 50 bin arasındaydı. O kutlu seher vakti, Malazgirt sahrasının şarkında, kare falanks nizamına göre dizilen muhafız kıtalarının gözetiminde, Bizans ordugâhının kurulumu başladı. Alparslan’ın tecrübeli gözleriyle bizzat görüp anladığı kadarıyla Bizans ordusu, kadim tertibiyle harp alanında diziliyordu. Merkezde imparator olmak üzere, sağ kanatta Diogenes’in akrabalarından, Anadolu Ordusu Komutanı Kapadokyalı Attaliates’in ağır zırhlı, mızraklı süvarileri; sol kanatta Rumeli Ordusu Komutanı General Nikephoros Bryennios’un okçu süvarileri ve ihtiyat kuvvetleri­nin başında, altı saf boyunca ağır ve hafif zırhlı piyade birlikleriyle Prens Andronikos Dukas olacak şekilde savaş nizamı alınıyordu.

…

Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.