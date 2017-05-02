Belçika’nın Kongo Soykırımı: Alay Ölürse Kötü Bir Gün, Albay Ölürse Katliam Olur!

Kral II. Leopold komşuları taklit edip fırsat çıktığı ilk anda denizlerin ötesine yayılmayı salık veren bir kraldı. Denizin ötesine geçtiğinde, orada ürünler için pazarlar bulacaklarını düşünüyordu. Hatta ticaretleri için gıda ve büyük Avrupa ailesi içinde daha iyi bir konum bulacaklarını da söylüyordu. Bu amaç belirlenince ilk olarak hedefe Afrika’nın ortasında yer alan Kongo seçildi.

Tarih Diyalogları / Davut Bayraklı

Hitler, Stalin, Lenin, Mao gibi zalimleri konuştuk ya abi… Bu adamların kafa yapısını anlamak mümkün değil, bunu kabul ettim. Ama anlayamadığım bir şey daha var, neden böyle üç, beş tane deli insanlığın başına bela oluyor?

Bu delilerin, katillerin üç, beş tane olduğunu kim söyledi sana? Dünya tarihini son bir ya da iki asra indirgesen bile Batı dünyasında çuvalla cani bulursun. Mesele istatistikî verilerse onu da açmak lazım. Milyonlar öldürüldüğünde bu sadece istatistik oluyor, ama bir kişi öldürüldüğünde trajedi… Sen de böyle mi düşünüyorsun yoksa?

Yok, ben daha çok “Alay ölürse kötü bir gün, Albay ölürse katliam olur” diye düşünüyorum. Hiç öyle şey olur mu be abi?

O zaman meseleyi getirip birkaç kişi üzerine bina etmeyelim. Mesela 1865-1909 yılları arasında Belçika kralı olan II. Leopold, Kongo’da dünyada eşine az rastlanır bir katliam yapmıştı. Ancak onun adı ne Hitler ne de Stalin gibi anılmaz. Mao kadar, Lenin kadar bile gündeme gelmeyen bu adamın yaptıklarını yazarken bile zorlanırız. Bize tanıdık gelen bir mesele de onun Kongo’yu sömürgeleştirmek için kullandığı argümandır. Yani yaptığı katliamlar ve o katliamların fikrî yönü bugün hiç de yabancısı olmadığımız, bize çok tanıdık gelen ifadeler.

O zaman şu Belçika kralını biraz anlat abi. Ne yapmış, ne etmiş öğrenelim. Gereksiz yere de ortamı germemiş olalım.

Peki, tane tane anlatacağım, iyi dinle. Çünkü genelde bildiğin canilerden çok farklı olmayan bu adam, bizim gördüğümüz resmin hep dışında kalmış birisidir. Senin için esas şaşırılacak nokta da böylesi bir caniyi neden tanımadığımız ve yaptıklarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığımız olacak. Baştan uyarayım da sonra kavga çıkmasın. İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman en büyük soykırımları yapanların arasında ismine pek rastlamadığımız II. Leopold denen bu cani, milyonlarca Kongoluyu katletmiş birisidir. Askerlerin kullandığı her kurşunun boşa gitmediğini ispatlamaları için vurdukları kişinin elini kesip getirmeleri istenirdi. Hitler, Stalin veya Mao kadar lanetlenmeyen, ismi dilden dile dolaşmayan, caniliği hakkında filmler yapılmayan, belgeseller çekilmeyen, kitaplar yazılmayan bu katilin Belçika’da, paraların üstüne resmi basıldı, sokaklara heykelleri dikildi.

…

Yazının devamı; Mostar Dergisi Mayıs 2017 sayısında.