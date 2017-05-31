Bir Başka Sağanak

Ramazan Teknikel’in kalemi, bir nevi fotoğraf makinesi; öyküleri ise hayattan bir karenin fotoğraflanması şeklinde değerlendirilebilir. Bu manada yazar en iyi ve sanatsal kareleri bu yapıtında yakalamıştır diyebiliriz. Eserdeki keskin, kısa cümleler ve bütünü tamamlayan detaylar, üslup ve anlatıdaki sakinliği, öncelikle dikkati çeken unsurlardır.

Kebikeç / Arif Akbaş

“Şiire Teğet Yazılar”, “Yazının Gölgesinde” gibi deneme kitaplarından tanıdığım Besnili yazar Ramazan Teknikel’in bu yakınlarda, “Ay Altında Bir Koşu” isimli yeni bir öykü kitabı çıktı. Yazar, en az denemeci ve şair kimliği kadar hikâyeleriyle de oldukça başarılı. Bu yönüyle Teknikel, edebiyatın birçok türünde iyi bir kalem erbabı olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor. Teknikel’in ilk okuduğum kitabı “Şiire Teğet Yazılar” idi. Kitap, hacim olarak oldukça küçük olmasına karşın içinde yer alan şiir poetikası hakkındaki yazılarıyla bir hayli zengindi. Yazara göre şiir, giriş ve çıkış kapıları alabildiğine çok olmasına karşın, girmesi kolay ama çıkması zor bir alandır. Bu alana hangi kapıdan girerseniz girin, içi size günler, aylar, hatta gerektiğinde yıllarca el koyabilecek malzemeyle doludur.

Köy Öğretmeni

Şiir için gözyaşıdır derler. Şiir üstüne yazmak ne kadar zorsa, şiir hakkında düşünce üretmek de bir o kadar zordur. Yazar, yıllardır hem şiir yazması hem de bu mevzuya dair düşünmesiyle adeta sırça bir köşk naifliğiyle konuyu ele almıştı. Çoğu kısa denemelerden oluşan bu kitapta; tanıtımlar, şiir-şair, dergi ve gazeteler üzerine özgün çalışmalar yer alıyordu. Kitabı severek bir çırpıda bitirdiğimi hatırlıyorum. Üstelik “İncirin İki Tadı”ndan sonra böyle bir eser, övgüyü fazlasıyla hak ediyordu.

Yaklaşık otuz yıldır çeşitli edebiyat dergilerinde yazan Teknikel’in “Yazının Gölgesinde” bir hayat geçirdiğini söyleyebiliriz. Onun, köyümün hayalî çağrışımlarını hatırlatan bir de romanı vardır. Teknikel, uzun yıllar Anadolu’nun nice köylerinde öğretmenlik yapmış bir yazar. Öğretmenliği esnasında biriktirdiği anıları eserlerine de yansımış. Örneğin “Zerrin” ya da “Dağların Ötesi” isimli anı romanında yazar, hatıralardan bir yapıt inşa ediyordu. Bir zamanlar, köy öğretmenliği diye bir kavram vardı. Mesleğe doksanlı yıllardan önce başlayan öğretmenler bunu çok iyi bilirler: Elektriksiz, yolsuz, susuz ve uzak diyarlardı köyler. Diğer bir adı da sürgündü.

Ay Altında Bir Koşu

Ramazan Teknikel’in kalemi, bir nevi fotoğraf makinesi; öyküleri ise hayattan bir karenin fotoğraflanması şeklinde değerlendirilebilir. Bu manada yazar en iyi ve sanatsal kareleri bu yapıtında yakalamıştır diyebiliriz. Eserdeki keskin, kısa cümleler ve bütünü tamamlayan detaylar, üslup ve anlatıdaki sakinliği, öncelikle dikkati çeken unsurlardır. Ramazan Teknikel, Eşik Yayınları’ndan çıkan yeni öykü kitabı “Ay Altında Bir Koşu”yla, gözlem gücünün doğallıkla birleştiği okunası öyküler sunuyor. Kitap, belli başlı yirmi beş hikâyeden oluşuyor. Bu hikâyeler oldukça kısa yazıldıkları için insanı öyle pek fazla yormadan kendisini bir çırpıda okutuyor. Hikâyeleri okurken en çok; Anladı, Bahçeli Ev, Yine Yeniden, Eşlikçi, Bir Kayısı Mevsimi ve Bir Başka Sağanak isimli öykülerden etkilendiğimi söyleyebilirim.

Hayat Dediğin Bir Koşudur

Ay altında bir koşu düşüncesini ortaya atan, emekli bir memur olan Hilmi’dir. Koşunun adı bile konmuştu: Ay altında gece koşuları. Bu metafor, niyeyse bana, bir zamanlar yazmış olduğum “Aysız Karanlık” isimli şiir kitabımı anımsattı. Aslında ay altında vakit geçirmek, olsa olsa gem vurulamaz bir romantikliğin göstergesi olabilir. Hilmi Bey koşmaya başlayınca yanına birer ikişer tanıdıklar da katılmaya başlıyor. Sururi, Sait Bey vs. derken koşu toplanma yerine gelenleri görünce koşu başı Hilmi Bey, bayağı şaşırıyor. Elli, yüz kişi değil, en az iki yüz kişi var katılan. Doğrusu bir işe başlamak, istikrarla devam etmek, o işin bereketini arttırıyor. Hayat da bir koşu değil mi zaten?

Piyangocu Kız

Teknikel’in bazı öykülerindeki masalsı üslup, sıcaklığıyla sizi hep kendine çekiyor. Yazarın öyküleri, hayatın içinden bize dair öyküler. Yazar bu öyküleri anlatırken samimiyetiyle sizi sarıp sarmalıyor. Onun öykülerinde, hayatın dramını iliklerine kadar yaşayan kahramanlarla da tanışıyorsunuz. “Bir Başka Sağanak” öyküsündeki piyangocu kız, bunlardan sadece birisi.

Yazar, sık sık yolu üzerindeki bir piyangocu kızla karşılaşıyor. Hayat böyle kesişmelerle dolu çünkü. Bir gün sağanak bir yağmur altında kızcağız yine bekliyor. Bu sahne bana, niyeyse “Kibritçi Kız” masalını ya da ne bileyim Mehmet Akif’in “Küfe”sini çağrıştırıyor. Anlatıcı, kızın hemen yakınındaki iki ağacın çiçeğe durmuş olduğunu ilk başta fark edemiyor. Ağaç, gözüne kurumuş gibi gözüküyor. Ağacın dallarına konan serçeler, oraya bağlanmış gibi duruyorlar. Piyangocu kızın elleri ise mosmor olmuş. Piyangocu kız, bazen gözlerini başka tarafa doğru kaçırıyor. Ve bu manzaranın eşliğinde yağmur hâlâ yağıyor. Hikâyeyi okumayı bitirdiğimde, ne yazık ki cebimde mendilim yoktu.