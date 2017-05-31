Bir İngiliz Anahtarı Tüm Sıkıntıları Çözmene Yetecektir!

Ustabaşı tabiri her ne kadar çok ustanın çalıştığı ortamlarda geçse de her usta kendi işinin patronudur aslında. Özellikle büyük şehirlerde evinize çağırdığınız ustalara karşı hiçbir sosyal statünüz, hiçbir diplomanız ya da kapının önünde duran yüksek modelli arabanızın fiyakası sökmez. Telefonu açtığınız andan itibaren artık onlar patron, sizse son umudu ustanın o gün sağ tarafından kalkmış olmasına kalmış çaresiz bir müşterisinizdir.

Sürahiden Bardaklara / Nazım Yılmaz

Eğitim sisteminin yapboz’a döndüğü canım ülkemde bir öyle bir böyle derken gevşeyen tüm ayarlar bir tarafa, işin uygulama kısmındaki tartışma müthiş bir Türkiye fotoğrafını yansıtır. İş çıkışı arkadaşlarla buluşulup elma aromalı nargile eşliğinde “Alaylı mı, mektepli mi?” tartışması yapıladursun, bu ikilem camdan plazalarda, renksiz fabrikalarda ve küçük atölyelerde nice canlar yakmış, henüz bıyıkları terlemiş mazlum mühendisleri meslekten soğutmuştur.

Üniversitelerdeki kontenjanların uzay mekiğine ayarlanması sonucu özellikle son yıllarda adeta bastığın yerden mühendis fışkırıyor. “Eskiden mühendis dendi mi…” diye başlayan geyikler “Buralar hep dutluktu…” seviyesini geride bırakalı çok oldu. Hal böyle olunca işverenler düşük maaşa mühendis bulmakta zorlanmıyor. Bu durum ay sonu maaşlar ödenirken işverenlerin yüzünde gül bahçeleri açmasına yol açsa da mutsuz ettiği bir kesim var: Ustabaşı taifesi!

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.