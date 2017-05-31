Bir Veda Mektubu: Hoşçakal İstanbul

19 yıl boyunca harika dostlar tanıdım. Hepsinin adını tek tek yazacak değilim, onlar kendilerini bilir. O güzel insanlardan uzaklaşacağım için çok üzülüyorum. Birini tanımak, onunla arkadaş olmak, hangi esprilere gülüneceğini bakışlardan yakalamak, leb demeden leblebiyi anlayacak hale gelmek, zor zamanlarda destek olmak, neşeyi beraber yaşamak, saatlerce oturup sözsüz konuşmayı bilmek o kadar emek istiyor ki…

Konektikıt Günlüğü / Aydoğan K

Otobüslerde bir kişilik daha yer açıyorum sizlere… Arkalar boş, sonunda buldum o en arkayı… Arkaya, en arkaya gidiyorum. Kaldırımlarda bir kişilik daha yeriniz oldu, daha az ayaklara basarak yürüyeceksiniz. Kiralık ev ararken şansınız bir gıdım daha arttı. Rahat rahat halı silkelersiniz, ikide bir kapınıza gelip söylenen bir komşunuz eksilmiş oldu. 19 senedir İstanbul’da yaşıyorum ve 19 senedir İstanbul’dan gitmek istiyorum. Gitme isteği hep vardı ama son noktayı Eminönü-Kadıköy vapurundaki uyarı tabelaları koydu: Soldaki tabelada, “Can yelekleri kaptan köşkündeki oturakların altındadır.” yazıyordu. Sağdaki tabelada ise “Kaptan köşküne girmek yasaktır.” Şaka yaptım, bu kadar zor olmadı.

Resmî olmayan rakamlara göre 20 milyon kişinin yaşadığı bu kaostan, bu şehirden artık birilerinin gitmesi gerekiyordu. Heykelimi falan dikmeyin tabii ama en azından bu fedakârlığımın unutulmamasını diliyorum. Her yıl olmasa da arada bir küçük çaplı anma etkinlikleri düzenlerseniz sevinirim. Şiir dinletileri dışında her şey olur; mesela kermes olabilir, siz de kazanırsınız. Nefs işte, insan hatırlanmak istiyor.

…

Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.