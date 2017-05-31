Bozgundan Zafere Huneyn Gazvesi

Tihâme Vadisi’nin derinlerinde İslâm Ordusu pusuya düşürüldü. Bu, Halid bin Velid’in ilk ve son kez başına geliyordu. Vadinin iki yanındaki yükseltilerin üzerinden oklar yağmaya başlayınca, mücahitler neye uğradıklarını şaşırdılar. Halid bin Velid’in yanından, öncelikle doğrudan emri altında bulunan Süleymoğulları yüz geri ettiler. Bunun üzerine bozgun, bir anda ordunun geneline sirayet etti.

Vakanüvis / Okay Tiryakioğlu

Mekke’nin fethinin ardından, Havazin müşrikleri, hesaplaşma vaktinin geldiğini anlamışlardı. Sonradan kutlu sahabe kadrosuna girecek olan Mâlik bin Avf idaresinde bir orduyu, Mekke ile Taif arasındaki Huneyn’e uzanan Tihâme Vadisi’nin iki yanındaki yükseltiler üzerinde konuşlandırdılar. Mıntıka boyunca birçok engebeli yamacı ve iki kişinin yan yana zor aşacağı elverişsiz patikaları müslümanlardan çok daha önce tespit ettirerek ordusunu pusuya yatıran Mâlik bin Avf, kendine güvenen, dirayetli bir kumandandı. Askerlerin cesaretlerini arttırmak ve bozgunu önlemek adına, askerlerin kadın, çocuk ve davarlarını dahi orduyla birlikte getirmişti. Resûlullah Aleyhisselâm ve ordusu ise Huneyn mevkiine gelmişlerdi.

Âlemlerin Efendisi (sav), genel bir yoklamanın peşi sıra İslâm Ordusu’na harp meydanı boyunca tertip aldırırken, müminlerin gönüllerini büyük bir emniyet hissi sarmıştı. Sırtında zırhlı gömleği olduğu halde beşeriyetin efendisi, altın kıymetindeki nasihatleriyle müslümanları savaşa teşvik ediyor; sadakat, bağlılık ve sabrın karşılığının, zafer ve cennet olacağını müjdeliyordu. O gün, öncü süvari birliklerinin umum kumandanı olarak her zamanki gibi Hazreti Halid bin Velid (r.a) görev alıyordu. Ancak büyük sahabi ve girdiği tüm savaşların yenilmez kumandanı, hayatında ilk defa o gün, yani Huneyn Harbi günü, küçük bir tedbirsizlik yaptı. Zira ordu mevcudunun, düşmanın sayısına ilk defa bu denli yakın olması, onda arzu etmediği, belki de mani olamadığı aşırı bir güven duygusuna sebep olmuştu.

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.