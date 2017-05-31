Çitile Deterjanları: Kirlenmekten Korkmayın!

Hayat Bilgisi / Ali Söyler

Sosyal paylaşım sitelerinde dolanan iki ilginç video var. İkisi de Avrupa ülkelerinde yapılmış birer mizansen. İlkinde Arap kıyafetleri giymiş biri; elindeki boş çantayı farklı mekânlarda aniden insanların önüne atıp kaçmaya başlıyor. Muhakemesini saniyenin onda biri kadar bir zamanda kafasındaki canlı bomba-Arap müslüman imajıyla birleştirerek yapan muhataplar çıldırmış gibi sağa sola kaçışıyor. İzleyenleri güldürmek için düzenlenen bu parodi, aslında oldukça derin kültürel psikozları bilinç düzeyine çıkarırken aynı zamanda uluslararası kapitalist oyun kurucuların ve imajmaker’lerin zihinleri nasıl istedikleri yönde eğip bükebildiklerinin elle tutulabilir bir örneğidir. Bu başarı “korku”dan beslenip “imaj” ve algıyla sevk ve idare ediliyor. Diğer video Hollandalı acar muhabirlerin bir algı oyunundan ibaret. Bu gençler İncil’in kapağına Kur’an yazdırıp İncil’deki kısas ve kadınla ilgili ayetleri okuyor. Dinleyiciler Kur’an ayeti zannettikleri metinler üzerinden müslümanların bu vahşete inanmalarının akıl ve insanlık dışı olduğunu hayretle ifade ediyorlar. Sonrasında muhabirler okunan metnin Kur’an’dan değil İncil’den olduğunu gösteriyorlar ve ilkinden daha büyük bir şok yaşanıyor. Denekler beyinlerine işlenmiş korku kaynaklı algı ve imajlarla yüzleşmenin hayretini yaşıyorlar.

Bu Filmler Maksatsız mı?

Batı insanı, ütopya olarak gördüğü cinsel veya ekonomik her zirveye ulaştırıldı, yani statik bir yapıya ulaşıldı. Hâlbuki piyasa statik yapıya karşıdır. Yeni girdilerle sürekli hareket halinde olmak; kârın en önemli veli nimetidir. Piyasalar harekete ve uluslararası politika cinayetlere meşruluk ararken korkudan daha iyi bir girdi ne olabilir? Hollywood’un son yıllarda piyasaya sürdüğü Yarından Sonra, Ben Robot, Dünyalar Savaşı, 12 Maymun, Terminator, Grip, Dünyanın Sonu, Köpekbalığı İstilası, Açlık Oyunları, Elysium, İnterstellar, Divergent, The Lobster gibi sayısı belirsiz felaket ve korku odaklı filmin maksatsız bir şekilde ve sanat adına çekildiğine inanmak, sizce de fazla safdillik değil midir?

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.