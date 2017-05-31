Dünyanın Dönüş Hızına Ayak Uyduramayanların Hikâyeleri

Şu anki dünya düzeni bize inadına mükemmel olmayı diretse de bir yanımız hep eksik. Ne kadar büyürsek büyüyelim bir yanımız hep küçük kalıyor. Şahit olduğumuz hayatlardan duygusal olarak etkileniyoruz belki ama bu etki nefes alıp vermek kadar kısa sürüyor. Bireysel olarak yaşamaya itiliyoruz devamlı. Bu da birlikte yaşaması gereken insanlığın paradoksu.

Söyleşi / Mehmet Erikli – Ömer Can Coşkun

Dünyanın Dönüş Hızı ilk kitabınız. Bu kitaba kadar birçok öykünüz edebifikir’de yayımlandı ve dikkatli okurun gözünden kaçmadı. Yazarlık hikâyenizi dinlemek isteriz.

Yazmaya lise yıllarında başladım veya fakültede ilk yazılarımı yazmaya başladım demeyi çok isterdim fakat bazen yaşadığınız hayatın yoğunluğu içerisinde hayallerinizi ertelemek zorunda kalabiliyorsunuz. Çünkü bize çevresel etkilerle verilen tüm mesajlar ilk başta kariyer odaklı oluyor. Zihnimin bir köşesinde dönüp duran “öykü yazarlığı” hayali maalesef çok bekledi beni. Öte yandan bir öykü yazabileceğim konusunda da çok yetenekli olduğumu düşünmüyordum. Böyle zamanlarda bazen sizin dışınızda gelişen şeyler olur ve siz bir anda kendinizi bir olayın içerisinde bulursunuz. Öğretmenlik mesleğini icra ettiğimden derslerde öğrencilerimi edebiyata yöneltmek edebiyatın ders kitaplarından farklı, aslında bir lezzet olduğunu anlatabilmek için etkilendiğim hikâyeleri okumaktan ziyade onların gözlerine bakarak anlatmayı bir nevi hikâyeyi yaşayarak anlatmayı tercih etmişimdir. Bunun etkisini de çok fazla gördüğümü söyleyebilirim. Bunu şimdilerde anlıyorum ki öğrencilerin yararına anlattığım hikâyeler aslında diğer yandan benim hikâyeci yanımı da beslemiş. Bir hikâyenin nasıl kurulacağı hakkında bana bir şeyler fısıldamış anlattığım her hikâye. Ama hâlâ kaleme elim gitmiyordu o dönemlerde.

Mostar Dergisi’nin 2013 yılında başlattığı Fotoğrafın Hikâyesi yarışmasına rastlamıştım. Bankın üzerine uzanmış, sokakta yaşayan bir adamın fotoğrafı vardı dergide. Birinci olana istediği bir kitap hediye edilecekti. Ben de o yıllarda Tezkiretü’l-Evliya eserini almaya uğraşıyordum. Ne yazabilirim ki diye düşünürken ortaya “Duvarlar” adlı hikâye çıktı. Hiç ümidim olmamasına rağmen birincilik aldım. İstediğim kitap gönderildi. Bana gönderilen e-mail’de “Yazdığınız yeni öyküler olursa gönderebilirsiniz.” yazıyordu. Kendimce “acemi şansı” diye nitelendirdim bu durumu. Hikâye üzerine düşünmek, yeni hikâyeler üretmek fikri bana hâlâ uzaktı. Kendimi sadece bir okur olarak gördüğümü söyleyebilirim. Hâlâ da öyledir. Daha sonraları Mostar Dergisi’nin “Tezgâh” bölümüne bir hikâye gönderdim. Yayımlayacaklarına dair bilgi gönderdiler. Derginin o sayısının elime ulaşmasını nasıl beklediğimi ben bilirim. Daha sonra sizin de aracılığınız ile edebifikir ekibi ile tanıştım ki benim için çok kıymetlidir. Çünkü gönderdiğim her metni titizlikle inceleyip eğer düzeltilmesi gerekiyorsa net bir biçimde ifade ediyorlardı. Bu da beni devamlı daha çok okumaya, daha iyi metinler yazmaya, hikâye üzerine teorik okumalara yönlendiriyordu. Edebifikir bana tam bir okul oldu diyebilirim. Hâlâ da edebifikir’de öğrenciliğimi sürdürmekteyim. İsmim yazar kadrosunda görünse de. Semerkand Öykü Yarışmasına katılmaya kara vermekle aslında bilmeden ilk kitaba giden yolda adım atmış oldum. Bir kitabın nasıl oluştuğunu adım adım yaşamak mutluluk verici.

Öykülerinizde tam da dünyanın dönüş hızına ayak uyduramamış, savrulmuş yahut kimselerin gözüne değmeyen küçük insanları başarılı bir şekilde anlattığınızı görüyoruz. İlk kitabınız olmasına rağmen öykü tarzını oturtmuş bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunun elbette çok çalışmakla bir ilgisi var fakat biz gene de kendi öykünüzü nasıl tanımladığınızı sizden duymak isteriz.

Şu anki dünya düzeni bize inadına mükemmel olmayı diretse de bir yanımız hep eksik. Ne kadar büyürsek büyüyelim bir yanımız hep küçük kalıyor. Şahit olduğumuz hayatlardan duygusal olarak etkileniyoruz belki ama bu etki nefes alıp vermek kadar kısa sürüyor. Bireysel olarak yaşamaya itiliyoruz devamlı. Bu da birlikte yaşaması gereken insanlığın paradoksu. Yazdığım öykülerin küçük insanlar üzerinde yoğunlaşması belki de bu yüzdendir. İnsanlık olarak hep birbirimizle uyumlu kişileri yanımıza alıyor ve onların dışında kalan bireyleri bir manada itiyoruz. Biz farkında olmasak da onlar bunun farkındalar.

Yazdığım hikâyelerde gerçek hayattan bir parça her zaman vardır. Bu tamamen benim kendi hesaplaşmalarımla ilgili bir yerde. Bazen toplumsal bazen bireysel duyarsızlıklar karşısında insanların tutumları belki yazma sebebim, belki de benim öykülerimin tanımı olabilir. Çoğu zaman gözümüzden kaçırdığımız detayları yakalamaya çalışıyorum. Parmakla gösterilmez ayıptır denilen çoğu olayı, kişiyi, durumu parmakla göstermeye çalışıyorum kendimce. Çünkü parmakla gösterilmezse görmüyoruz ya da görmezden geliyoruz. Her zaman büyük parçalarla bir yapboz tamamlanmıyor kısacası. Küçük parçaları da toparlarsak tamamlanıyoruz. Bütün oluyoruz. Hatta bazen o küçük parçalar büyük tablonun çok güzel detayları halini alabiliyor.

Dilin gücü mü, hikâyenin kuvveti mi?

Dil düşüncenin servis edilme şekli. Sunumu güzel olan her metin okuyucuyu heyecanlandırır kanaatindeyim. Hikâye ne kadar etkileyici olursa olsun güzel işlenmediği zaman tatsız oluyor. Ama ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil sanırım. Birbirinden beslenen, birbirinden kuvvet alan kavramlar aslında. Lakin dil gücü her zaman biraz önde oluyor. Çünkü aklıma gelen olay örgüsü tastamam oluşmuş bir hikâye beni bir anlık heyecana boğuyor. Masamın başına geçtiğimde ise bir korku ve bir soru ile baş başa kalıyorum: Nasıl bir üslup kullanmalıyım? Dil gücü istediğiniz derecede olursa hikâye de aynı derecede kuvvet kazanıyor diyebilirim.

Yazı masanıza oturduğunuz vakit, sizi orada tutan belli sebepler yahut hiç atlamam dediğiniz rutinler var mı, bir öykücünün motive kaynakları nelerdir size göre?

Gün içinde aşırı hareketli ve yoğun tempo ile çalışan biri olarak masa başında nasıl oluyor da oturup bir öykü tamamlaya çalışıyorum hayret ederim. Benim öykülerim genelde masa başında iken yazılmıyor. Sokakta, okulda, herhangi bir mekânda bir çınlama olarak zihnimde oluşuyor. Ama bu sadece bir lambanın yanıp sönmesi gibi. Bazen bir final, bazen bir kahraman geliyor zihnime. Sonra birkaç gün zihnimde olay örgüsü oluşturmaya çalışıyorum. Hâlâ beni heyecanlandıran bir yanı varsa işte bu heyecan beni masa başında saatlerce tutan motive kaynağımdır. Her yazarın bir rutini vardır tabi ki ama benim rutinlerim biraz zorunluluk üzerine kurulu. Geceleri çalışıyorum, bunun ilhamla alakası yok. Evinizde küçük bir evladınız varsa geç vakitlerde çalışmanız normal. Bunun yanında öğretmenlik mesleğinin gereği olarak dönem içerisindeki aşırı yoğunluk bizi bazen hikâyelerden uzaklaştırabiliyor. Kendimi yazmaya verdiğim verimli zamanlar hafta sonları, geç saatler ve yaz tatilleri. Ama yazamadığım zamanlarda hissettiğim bir ağırlık duygusu da arada bir yoklar beni. Yani ne kadar yoğun veya yorgun olursanız olun yazı sizi çağırır bazen.

Bunlar bir öykünün yazım sürecini etkileyen durumlar tabii. Bunun yanında kişiyi yazmaya iten sebepler olmadıktan sonra yukarıda anlatılanın hiçbir önemi yok. Yürekte sızı, zihni devamlı meşgul eden bir düşünce, bazen aldığımız derin bir yara olmadıktan sonra kişinin yazmaya motive olması gibi bir durum söz konusu değildir bence.

Son olarak Dünyanın Dönüş Hızı okura ne vadediyor, insanlar kitabınızı neden okumalı?

Yukarıda da belirttiğiniz gibi kitabın içinde küçük hayatlar var. Derdim bu küçük hayatların aslında bizdeki yerinin büyüklüğünü göstermek. Eskiler insanın neresi acıyorsa canı orada atar, derler. Hikâyelerimde acıklı şeyler yazıp bir nevi duygu sömürüsü yapmamaya özen gösterdim diyebilirim. Ama değindiğim hayatlar bizim canımızın attığı yerler. Her hikâyede gerçek hayattan bir parça mevcut. Bunlar yazarın kendi hayatından parçalarmış gibi görünse de aslında hepimizin hayatlarından parçalar. Bazen bir köşede unuttuğumuz, bazen sırtımızı döndüğümüz parçalar. Kitap bir şey vadetmeliyse kayıp parçalarımızı bulmamız gerektiğini vadediyor. Belki de biraz daha fark etmezsek elimize alacağımız bir süpürge ile önemsiz görmeye başladığımız bu parçaları halının altına süpüreceğiz.