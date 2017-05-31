Kanun Hükmünde Geçip Giden Günler

Bu oğlanla bu kız ev-len-mez-leeerrr. Çünkü bunlar evlenirse, evlerine dönecekler, mutlu mesut yaşayacaklar. Belki de yaşamazlar, bunlar kesin boşanır. Zaten sen de bu Kaan ile Solmaz ne zaman evlenecek, diye beklemiyor musun? E, onlar evlenirlerse, bu yapımcının, kanalın işine yaramaz ki! İzlenmeleri lazım. Ne kadar çok izlenirlerse, ne kadar çok aksiyon olursa, bir gün ayrılıp bir gün barışırlarsa o kadar çok para kazanacak bu televizyon kanalı... Bu fıstık gibi işten vazgeçerler mi?

Karışık Pide / Şule Beyaz

Evlilik programlarının kanun hükmünde kararname ile yasaklandığı haberlerini okuduğumda çok üzülmüştüm. Neyse ki doğru çıkmadı. Üzüntüm kendim için değil, annem içindi. 66 yaşındaki kadıncağızı gündelik hayata bağlayan şey bu tarz programlardı dersem abarttığımı düşünmeyin. Hafta içi saat 12.00 ile 19.00 arası annemin evinde hayat durur, zaman donar, su içmeye bile kalkmaz. Olur da elektrik kesintisi falan olursa, seyredemediği programları internetten bana buldurup bilgisayar başında izler.

Hep Senaryo Bunlar Anne!

Tabii işler bu noktaya gelmeden önce ben elimden geleni yaptım. İlk başlarda, annemin de benim gibi gerçeği göreceğini umarak onu uyarmaya çabaladım. Zamanını daha iyi değerlendirsin, televizyon karşısında saatlerini tüketmesin istiyordum. Bu programların danışıklı bir dövüş olduğunu, bir senaryoya göre dizayn edildiğini, dün Şaduman’a talip olup ona ilan-ı aşk eden ama iki gün sonra ayrılan Murtaza’nın, bugün de Şükriye’ye ilan-ı aşk etmesinin saçmalık ve yalan-dolan olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonra onlar kayboldu, yerlerine yenileri geldi. Ama ben durmadım, devam ettim “Bak anne” dedim, “Bu oğlanla bu kız ev-len-mez-leeerrr.

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.