Kitaplara Meftûn Bir Gönül: Ali Emîrî Efendi

Çerçeve / Cüneyt Dal
Kitaplar Leylâ, O ise Mecnûn
Tanzimat, meşrutiyet ve cumhuriyet olmak üzere üç devir görmüş; bereketli ömründen geriye, 10 bin beyti aşan üç divanını, her biri birbirinden kıymetli 30 kadar telif eserini, bizatihi elleriyle kopya ettiği 700’ü aşkın nadir yazma eseri, gün yüzüne çıkardığı, değerine paha biçilemeyen meşhur Dîvânü lugati’t-Türk’le Câm-ı Cem-âyîn’i ve 4 bini yazma olan 16 bin ciltlik “Millet Kütüphanesi”ni bırakan Ali Emîrî Efendi, 1857 senesinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Şair Sâim Seyyid Mehmed Emîrî Çelebi’nin torunlarından Seyyid Mehmed Şerif Efendi’nin oğludur.
Babası, Bağdat ile Diyarbakır arasında kervan işleten bir tüccardı. Doğal olarak oğlunu da, çarşıdaki dükkânında bir yer vermek suretiyle ticarete hazırlamak istedi. Ancak Ali, daha o yaşlarda bambaşka bir dünyadaydı. Dükkânın bir köşesinde, sabahtan akşama kadar elinde kitap, okur dururdu. Gelen müşterilere; “Mal orada, fiyatı da şudur. Alacaksanız indireyim. Yoksa beni boş yere meşgul etmeyiniz.” demeye başlamıştı. Oğlunun, dükkâna faydadan çok zarar getireceğini gören Mehmet Şerif Efendi, Ali’yi dükkândan uzaklaştırdı ve istidâdı üzere ilim tahsiline verdi.
Parıldayan Hafıza
Ali Emîrî, ilk tahsilini, Diyarbakır’daki Sülûkiyye medresesinde yaptı. Sekiz, on yaşlarına geldiğinde okuma merakı git gide artmıştı. Arkadaşları oyun oynarken o, mektep avlusunun bir köşesinde, okumaktan yorulmuş zihnini dinlendirmekle meşgul olurdu. 4 bin beyitlik “Nevâ-dirü’l-Asar” adındaki şiir kitabıyla, Hazreti Ali’nin (r.a) kelâm-ı kibarlarını da bu yıllarda ezberlemiştir. “Tezkire-i Şuarây-ı Âmid” isimli eserinde belirttiği üzere gündüzleri okuduğu, ezberlediği metinleri gece uykusunda sayıklıyor, bu yüzden de kimse yanında yatmak istemiyordu. Ömrünün son demlerine doğru hafızasında 100 bin beyti aşkın şiir bulunduğu, kitâbeleri ve karmaşık vakfiyeleri okumakta mahir olduğu anlatılır.
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Yazının devamı; Mostar Dergisi Mayıs 2017 sayısında.