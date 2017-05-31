Savaş Karşıtı Bilinen Bir Savaş Sevici: Mahatma Gandhi

Boer Savaşı, Zulu’lara karşı savaş ve Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı’nda tam savaşa katılacağı sırada hastalanmış ve çarpışma fırsatını elde edememişti. Ama İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı verdiği söylenen Gandhi, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizler için asker toplamıştı. Bundan başka, son çare olarak şiddeti her zaman onaylamıştı. Hatta “Hindistan’ın bağımsızlığı için bir milyon kişiyi feda etmekten kaçınmam” sözü de meşhurdur.

Tarih Diyalogları / Davut Bayraklı

Abi, bugün seninle Gandhi üzerine konuşsak olur mu?

Olur, konuşalım ama Gandhi’yi seviyorsan hayallerini yıkabilirim, şimdiden uyarayım seni. Sonra kavga çıkmasın aramızda.

Yapma be abi! Benimkine sevgi değil de saygı diyelim öncelikle. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir sözü var hani Gandhi hakkında, “sükût suikastı” diye. Bu ifade benim çok hoşuma gidiyor mesela.

Eğer istersen bir başka gün Ahmet Hamdi Tanpınar’ı da konuşabiliriz. Eğer onu da seviyorsan, seni yeni hayal kırıklıklarına yelken açmana yardımcı olabilirim. Tarih, ideolojilerin ya da peşin hükümlü fikirlerin savaşa giriştikleri bir meydan değildir. Belki hakikate bir adım daha yaklaşmamıza zemin hazırlayacak bir ilmî alandır. En azından öyle olması gerektiğine inanıyorum. Bu ilmî alan ya da zemin üzerinde dünden bugüne öyle insanlar durmuş ki, zaman içerisinde sahte kahramanlarla gerçek şahsiyetler birbirine karışmış, doğruyu yalandan ayırt etmek mühim bir mesele olmuş. Şimdi sen Tanpınar’dan bir alıntı yapıyorsun ama bizim yakın tarihimizde olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan isimlerden birisi de bu kişidir. O nedenle Gandhi hakkındaki yorumu benim için kıymet ifade etmez. Çünkü Gandhi dediğin adam, hem hayatıyla hem de fikirleriyle tenakuzların adamıdır. İngiliz menşeili bir film yapılmıştı Gandhi için. O filmi de izlediğin için bilirsin. Orada sana 19. yüzyılın en güzide kahramanlarından bir tanesinin hayatını anlatırlar. Peki, işin aslı öyle mi? Filmde neleri es geçtiler, araştırıp baktın mı hiç? Bakmadın tabi. Çünkü hazır senaryo, hazır film var ortada zaten. Bir daha gidip neden araştıracaksın, kendini zahmete sokacaksın ki! İşte bazı ideoloji ve düşüncelerin, tarihte sahte kahraman üretme tekniklerinden birisi de bu tür kurgulardır.

“Bir söyle, bin işit” dedikleri bu olsa gerek abi. Tanpınar’ı boş ver şimdilik. Ben onu Mehmet Erikli’ye sorar, öğrenirim. Sen edebiyatçı değilsin, Tarihçisin neticede. Sen bana Gandhi’yi anlat abi. Neden sahte kahraman bu adam sana göre? Ya da biz onun hakkında neleri yanlış biliyoruz, doğrusu neler? Anlat, beni ikna et, ben de şu mütevazı sohbetin çay faturasını keyifle ödeyeyim. Olmaz mı?

Birincisi ben Tarihçi değilim, Türkolog’um. Sen yine de Mehmet Erikli’den öğren Tanpınar’ı ama Gandhi ile ilgili bu sohbetin sonunda yine ben haklı çıkacağım, biliyorsun değil mi? Ha, sen ikna olursun, olmazsın, onu bilemem. Benim maksadım, muhatabımı ikna etmek değil, bildiğim hakikati söylemek.

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.