Üç Kıtada Bir Türk Paşası Halil Kut

Erkân-ı Harp yıllarından başlayarak, ömrünün sonuna kadar Devlet-i Âliyye’nin sorunlarıyla boğuşan bir neslin asil, dik başlı ve mağrur kahramanlarından yalnızca biri olan Halil Paşa, ömrünün kırk yılına; Makedonya’dan Tunus, Trablusgarp ve İran’a; Kafkasya’dan Irak, Dağıstan ve Türkistan’a; Gürcistan’dan Rusya ve Avrupa’ya kadar üç kıtaya uzanan bir başarı hikâyesi sığdırdı.

Serencam / Hakan Boz

Osmanlı’nın en uzun yüzyılı olan 19. asır, Türklerin gelecek yüzyıla uzanış gayretinin mucizevî hikâyeleri ve destansı kahramanlıklarıyla doludur. Üstelik devletin bu en uzun yüzyılında yaşananlar, hafızalarımıza bir yandan Osmanlı’nın yıkılışının, öte yandan ise Türkiye’nin kuruluşunun ortak izlerini kazıdı. Üç kıtadan çekilen bayrak, bu coğrafyalarda ölüm kalım savaşı veren kadronun ortak acı ve heyecanlarını son kale olan Anadolu’nun burçlarına bıraktı. Bu yönüyle Anadolu’nun her köşesi; üç kıtanın tarihî izlerinin ve şanlı direnişinin yeniden filizleneceği bir ana rahmine dönüştü. Yeniden doğuş ise vücudunda üç kıtanın harp hatıralarını taşıyan, râ bıyıklı felâh-ı vatan zabitlerinin maharetiyle oldu. Dahası, sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen bu kahraman neslin her ferdi, neredeyse bir büyük zaferin mimarıydı. Hele aralarında öyle parlak isimler vardı ki; onlardan biri, düvel-i muazzamanın en dirayetli devleti İngiltere’ye askerî tarihinin son 161 yılda gördüğü en ezici mağlubiyeti yaşattı. Sonraları “Kut Kahramanı” olarak anılacak bu büyük asker, Damad-ı Hazret-i Şehriyârî Enver Paşa’nın amcası Halil Paşa’dan başkası değildi.

Erkân-ı Harp yıllarından başlayarak, ömrünün sonuna kadar devletin sorunlarıyla boğuşan bir neslin asil, dik başlı ve mağrur kahramanlarından yalnızca biri olan Halil Paşa, ömrünün kırk yılına; Makedonya’dan Tunus, Trablusgarp ve İran’a; Kafkasya’dan Irak, Dağıstan ve Türkistan’a; Gürcistan’dan Rusya ve Avrupa’ya kadar üç kıtaya uzanan bir başarı hikâyesi sığdırdı.

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Yazının devamı; Mostar Dergisi Haziran 2017 sayısında.