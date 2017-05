Yeni Zelanda’nın Dağlarında Janjanlı Bir Kaçış Hikâyesi

Beyazperde / Süleyman Salih Şahin

İyi filmin kıstası nedir? Birçok festivalden ödülle dönen filmler mi iyidir; yoksa gişedeki uzun kuyruklar mı bir filmi iyi yapar? Kimine göre mükemmel olan bir film diğerine göre nasıl berbat olabilmektedir? Konvansiyonel sinemanın klişeleşmiş kalıplarını tekrarlayan, efekt ve teknik kasları güçlü filmlerin gişedeki ağır başarısının altında can çekişen bağımsız sinemanın gişesiz, hasılatsız ama bol ödüllü ürünlerini hangi terazide tartacağız? Bu meseleye, biçim ya da içerik bakımından teorik birçok cevap bulunabilir. Fakat satırların meskeni olan bu sayfanın içeriği gereği teorik meselelere uzaktan şöyle bir bakış atıp asıl meseleye, bu ayki filmimize geçmemiz gerektiğinden basitçe şöyle ifade edebilirim ki bir film; etkileyici basitliği, derin sadeliği, sinematografinin kendine has dilini kullanabilme yeteneği, filmin bittikten sonra da devam edebilmesi, izleyenin içinde iyi hisler ya da sahih sorular yeşertebilmesi gibi kıstasla iyidir, güzeldir diyebiliriz.

Bir film çoğu zaman sadece bir film değildir. Bazen ise bir film sadece filmdir. Kalbinize ve zihninize küçük mesajlar serpiştiren, kamerasını mütevazice kullanan fakat görkemini saklı tutan, büyük laflar etmeye çalışmayan, hikâyesini kulağınıza güzel bir melodi mırıldanır gibi anlatan, bittiğinde içinizde bir tutam iyilik, dudağınızın kenarında muzip bir tebessüm bırakan filmler… Bu kıstasların hepsini olmasa da birkaçının hakkını vermeye çalışan, tekrar izleme isteği uyandıran sıcak bir film var bu ay elimizde. Yeni Zelanda’nın dünyaca ünlü yönetmeni Taika Waititi’nin, Barry Cramp’in “Wild Pork and Watercress” romanından uyarladığı ve Yeni Zelanda’da en çok izlenen filmi Hunt for The Wilderpeople.

Yazının devamı; Mostar Dergisi Mayıs 2017 sayısında.