Balkanların İncisi Ohri

Makedonya’daki son durağımız olan Ohri’ye akşam saatlerinde varmış, göl kenarındaki bir otele yerleşmiştik. Aslında göl kenarında olduğumuzu da bilmiyorduk. Bunu ancak sabah

kalktığımızda anlayabildik. Akşam vakti zifiri karanlıktan dolayı sakince karşımızda duran gölü fark edememiştik. Sabah da kalkar kalkmaz masmavi sularıyla Ohri Gölü’nü karşımızda görünce oldukça şaşırmıştık. Oturma odasında uyuyup yatak odasında uyanmak

gibi bir şeydi bu. “Balkanların İncisi” diye anılan Ohri’de fazla zaman geçirememiştik. Ancak yarım günlük gezintiyle bile Ohri’den etkilenmemek mümkün değil. Mavisi, yeşili, tarihi, sakinliği ve havasıyla kısa sürede insanı kendine bağlıyor Ohri.

6 Bin Yıllık Güzellik

Fatih Sultan Mehmet Han zamanında fethedilen Ohri yaklaşık beş yüz sene kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmış. Genç Osman’ın son sadrazamı Hüseyin Paşa gibi devlet adamları ve Yusuf Sinânüddîn gibi âlimler bu şehirden çıkmış. Şehrin yaklaşık 6 bin yıllık tarihi olsa da

en derin izi Osmanlılar bırakmış. Şehirde, Osmanlı eseri olan 10 cami ve bir tekke bulunuyor. Aynı zamanda eski çarşıdaki evler ve dükkânlar da klasik Osmanlı mimarisini andırıyor.

Eski patriklik merkezi olan Ohri, Hristiyanlar için de önemli bir şehir. Bu küçük şehirde 40 tane kilise olması da bunu gözler önüne seriyor. Ohri’de 365 tane kilise olduğu söylenir. Bu söylentinin kaynağı ise Evliya Çelebi. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Ohri için “Her güne bir kilise düşüyor” der. Belki de o zamanlar bahsedildiği kadar çok kilise vardı, bilemiyoruz. Nüfusu 100 binden az olan bu şehirde Makedonyalılarla beraber Arnavutlar ve Türkler de yaşıyor. Ohrililer memleketleri için şöyle bir tabir kullanıyorlar: “Tanrı cenneti çamurdan yaparken bir parça kopup Ohri’nin üzerine düşmüş.” Herkese memleketi güzeldir. Ama Ohri o kadar güzel bir memleket ki insanlarına bu kadar uçuk bir mübalağa yaptırabiliyor.

Ohri Gölü

Aynı ismi taşıyan şehir ve göl, 1979 yılında Unesco Dünya Mirası listesine de girmiş.

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M.Emin Oyar’ın hazırladığı yazının devamı Mostar Dergisi Eylül 2017 sayısında.