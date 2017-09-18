İyi ki Var Olduğunu Şahadetle İspat Eden Erenler!

“Ne çok acı var!” demişti Cahit Zarifoğlu… Ah, ne çok var hem de… Çocuğum olacak yaştaydın. Daha 15’indeydin. Yaz ayında köyünde çalışıp, okul harçlığını biriktirenlerdin. Daha büyüyecektin, daha okuyacaktın. Belki asker, belki doktor, belki bir öğretmen olacaktın. Abinin de dediği gibi “Hep şehit olmak için” yaşayacaktın gene de… Sen ne güzel bir çocuksun ki, kimseler “İyi ki varsın Eren” demediğinde bile “İyi ki varsın, gel artık şehitler arasına Eren!” diyen Rabbinin takdirine mazhar oldun.

Sen, şahadetinle; düzenbazların, hainlerin, alçakların, şerefsizlerin maskesini de yerle bir ettin. Terör örgütüne “terörist” diyemeyen insan hakları savunucularını(?) bir kez daha tanıdık sayende. Bir sokak köpeği için bile Türkiye’yi ayağa kaldıranların, etliyesütlüye dokunmadan yaptığı sözüm ona kınama mesajlarını da gördük sayende. Yalancı demokratlıklarını, sahte hümanistliklerini, zift bağlamış kalplerini gördük. Biz o kadar gördük ama ruhsuz namussuzlar bir kez bile utanmıyor! “Halkların özgürlüğü”, “Federasyon”, “Bağımsızlık” diyenlerin Maçka’da ne işi olduğunu da söyleyemiyor bu

kalleşliklerinde boğulasıcalar!

15 yaşındaki bir delikanlıdan neler öğrenilirmiş meğer… 15 yaşında nasıl yiğitler yetiştirmiş öyle Karadeniz dağları… Birbirimize “İyi ki varsın” demeyi de senden öğrendik Eren. Her sabah gördüğümüz için alışkanlık haline gelen, değerini tam anlayamadığımız, kaybetmediğimiz için varlığına sevinmekte eksik kaldıklarımıza “İyi ki varsın” demeyi öğrendik. İyi ki varsın anne, iyi ki varsın vatanım, iyi ki varsın ay-yıldızım, iyi ki varsın milletim, iyi ki varsınız müslümanlar, iyi ki varsın Mostar, iyi ki varsınız Mostar okuyucuları…

Yazı ilerliyor, zaman ilerliyor, söylenecek şeyler çok ama boğazım düğüm düğüm… Sokağa çıkıp avazım çıktığı kadar bağıra bağıra koşmakla, evin bir köşesine sinip gizlice ağlamak arasında bocalıyorum. Canım yanıyor…

Duamız odur ki, sen şimdi cennet bahçelerinde, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz abinle ve Şenay Aybüke Yalçın ablanla berabersin inşallah. Bu yalan dünyadaki okulun yarım kaldı ama Allah katında iftiharla mezun oldun. Darısı başımıza Eren’im…

Şule Beyaz | Karışık Pide