“ Terör ve şiddet ” içinde yaşadığımız yüzyılın en acı gerçeği olarak karşımızda duruyor. Özgürlük ve barış çığlıkları atanlar, ellerine aldıkları silahla kadınları ve çocukları hedef tahtalarına koymaktan çekinmiyorlar. Medya, güç ve ahlâk arasında kaldığı her zaman ahlâkın gücünden ziyade gücün ahlâkına tapmaya devam ediyor ve eli silahlı teröristlerin masum insanlara kan kusturan barış mermilerine karşı saygı duruşunda bulunmaya devam ediyor.

15 Temmuz’da mermilerin, tankların, uçakların durduramadığı 15 yaşındaki gençler bitti sananlar Trabzon-Maçka’da hain kurşunlarla şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ile vatanına sevdalı Anadolu çocuklarının “kırmak ile tükenmeyeceğini” bir kez daha gördüler. Birileri hâlâ güç ve ondan neşet eden acımasız ahlâka tapmaya devam ediyor. Bu coğrafyada yaşayan ve güçten ahlâk değil ahlâktan güç üreten hormonsuz Anadolu çocukları artık onları tanıyor. Ne yaparsalar yapsınlar vatanına, milletine ve din ü devletine sahip çıkan bu

insanların varlığı, onların yakın zamanda tamamen tükenmelerine neden olacak.

Şiddet ve terör üreterek dünyada korku imparatorluğu kurmaya çalışan Batı dünyası, varlığını devam ettirebilmek için her zaman bir “düşman” üretmek, her zaman bir “öteki” bulmak zorundadır. Onların ürettiği şiddet ve terör yüzünden her gün şehit veren ama yine de yılmayan bir coğrafyanın varlığı karşısında çaresiz kaldıkları için şiddetin dozunu her geçen gün biraz daha arttırıyorlar. İşbirlikçi ve yerli hainlerin desteğiyle bizi teslim alabileceklerini sananlara cevap olarak şehadete yürüdü Eren Bülbül kardeşimiz.

Bilmiyorlar ama öğrenecekler; bu coğrafyanın insanı olarak bizler Allah ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) için “gelen cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz.”

DAVUT BAYRAKLI

dergi@mostar.com.tr